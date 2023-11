Nocera Superiore: serata dedicata ai ragazzi del centro diurno Nuceria Inclusiva L'appuntamento in occasione della Giornata Internazionale della Disabilità

"E' un giorno all’anno, che dura tutto l’anno". Così il Sindaco Giovanni Maria Cuofano sottolinea l’importanza di una ricorrenza annuale fissata dall’ONU, la Giornata Internazionale della Disabilità, che si celebra domenica 3 dicembre anche a Nocera Superiore, all’interno del Centro Polivalente di via Russo, con una serata dedicata ai “ragazzi speciali” del Centro Diurno ‘Nuceria Inclusiva’.

La Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità del 3 dicembre, istituita nel 1992 dall’ONU nasce per sensibilizzare le persone sul tema della diversità e del suo valore, dei diritti inalienabili di ogni essere umano, indipendentemente dalla condizione fisica, psichica, sensoriale, sociale.

Dopo decenni di lavoro delle Nazioni Unite, la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, adottata nel 2006, ha ulteriormente promosso i diritti e il benessere delle persone con disabilità, ribadendo il principio di uguaglianza e la necessità di garantire loro la piena ed effettiva partecipazione alla sfera politica, sociale, economica e culturale della società.

«Di recente abbiamo esteso le attività del Centro Diurno a tempo pieno proprio per rendere piena e vissuta la quotidianità dei disabili anche attraverso esperienze al di fuori della struttura – spiega Cuofano – com’è accaduto di recente per la vendemmia e come accadrà a Natale con la raffigurazione del presepe vivente, in linea con il principio di accessibilità dell’Articolo 9 della Convenzione Internazionale che promuove la partecipazione piena a tutti gli aspetti della vita e dello sviluppo.

Il Centro Diurno per Persone con Disabilità Nuceria Inclusiva è l'evoluzione del servizio territoriale di centro ludico-ricreativo, è rivolto a persone con disabilità con diversi profili di autosufficienza.

La finalità del Centro diurno è di carattere abilitativo, educativo, di socializzazione e di aumento e/o mantenimento delle abilità residue, ed è rivolto a persone con disabilità in età post-scolare.

Il Centro è operativo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,30, la frequenza è gratuita e comprende il servizio di trasporto da e verso l'abitazione dell'utente, per garantire il massimo sollievo anche alla famiglia.