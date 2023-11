Guardia Costiera: esercitazione antincendio nel porto di Palinuro Vi hanno preso parte tutti gli Enti e Forze di polizia interessate da questa tipologia di emergenza

Questa mattina al porto di Palinuro si è tenuta la periodica esercitazione antincendio, coordinata dall’Autorità Marittima, con la

partecipazione di tutti gli Enti e Forze di polizia interessate da questa tipologia di emergenza.

Pervenuta una segnalazione alla Sala Operativa della Guardia Costiera di Palinuro sulla presenza di un incendio a bordo di un’unità da pesca ormeggiata presso la banchina di riva del sorgitore in oggetto, sono state prontamente attivate le procedure previste dal piano antincendio portuale e le operazioni di emergenza per prestare soccorso ad un pescatore rimasto gravemente infortunato in seguito all’evento.

Alle operazioni hanno preso parte, oltre che il locale ceto peschereccio, i Vigili del Fuoco, dislocati presso la località di Policastro Bussentino, frazione del Comune di Santa Marina, e il Servizio 118 dell’Associazione Misericordia di Palinuro che, in sinergia tra loro e secondo i piani e le procedure di pronto intervento locale, hanno assicurato una risposta ad una possibile situazione emergenziale.

L’esercitazione rientra nelle attività istituzionali del Corpo organizzate periodicamente per testare le capacità operative e la celerità degli interventi in caso di emergenza in porto, permettendo di verificare l’efficienza e la sinergia dei mezzi di soccorso e rilevare e correggere eventuali criticità.