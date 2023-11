Elezioni provinciali, il Sindaco di Scafati ufficializza la sua candidatura Aliberti: “Mi candido per aprire una nuova stagione di amministratori capaci”

Il Sindaco di Scafati Angelo Pasqualino Aliberti ufficializza la sua candidatura alle prossime elezioni provinciali che si terranno il 20 dicembre dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

Farà parte del listone unico di Forza Italia – Lega – Noi Moderati la cui documentazione è stata consegnata questa mattina presso Palazzo Sant'Agostino.



“Sono ufficialmente candidato alle elezioni provinciali - ha dichiarato il Sindaco Angelo Pasqualino Aliberti - si vota con un sistema balordo e antidemocratico in cui non si esprime il po- polo ma gli eletti: consiglieri comunali, sindaci e assessori al di sotto dei 15mila abitanti. È una candidatura che serve alla città di Scafati, ma soprattutto a questa provincia che ha bisogno di creare un classe dirigente alternativa al sistema deluchiano che governa questa Regione ed è ege- mone in questa provincia da troppo tempo. Un atteggiamento del quale ha responsabilità anche chi in questi anni non è stato capace di contrapporsi politicamente con le armi del radicamento e delle capacità. Qualità che devono essere valorizzate e che, invece, posseggono bravi amministratori in questi anni lasciati soli o al margine. La mia è una candidatura di servizio che sarà utile a far na- scere una nuova stagione dei sindaci, quelli bravi, quelli che hanno la passione, quelli che hanno competenza e che vogliono essere alternativi a chi ha dimostrato subalternanza al "Sistema De Luca" e non funzionale alle esigenze dei territori. Queste provinciali rappresentano l'inizio di una grande battaglia politica che dovrà portarci alle vittorie nei prossimi appuntamenti elettorali a partire dalle amministrative e le europee prossime. È mio compito lavorare in questa direzione”.