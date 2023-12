Microcriminalità a Scafati: "Più telecamere non bastano" L'attacco ad Aliberti dal segretario Pd Fontanella

“A Scafati persiste, da tempo ormai, una grave emergenza sicurezza. Con preoccupante frequenza la cronaca locale ci racconta di furti, atti vandalici ai danni dei cittadini e delle attività commerciali ed episodi di microcriminalità diffusa su tutto il territorio”. A denunciarlo è Giuseppe Fontanella

Segretario del PD Scafati che continua: “La città, specialmente nelle ore notturne e nelle zone più periferiche, sembra sempre più abbandonata a sé stessa. Proprio quelle periferie che il Sindaco Aliberti dice di avere tanto a cuore. Una situazione dinanzi la quale l'incremento del sistema di videosorveglianza cittadina, annunciato dal sindaco non basta, così come non è stato sufficiente il lavoro prodotto dalla precedente amministrazione.



Più volte, negli ultimi tempi, abbiamo avanzato proposte per un controllo più strutturale del territorio e con il territorio. Bisogna potenziare l'organico delle forze dell'ordine a Scafati – continua Fontanella - sollecitando con urgenza l'elevazione a Compagnia della Tenenza dei Carabinieri.

Anche l'organico della Polizia municipale va rinforzato, affinché si garantisca un terzo turno per consentire il pattugliamento dell'intero territorio cittadino anche nelle ore più complesse.



E poi costituire presidi di legalità in tutta la città, con l'apertura pomeridiana delle scuole, l'attivazione di sportelli anti-racket, supportando il lavoro delle associazioni socio-culturali e garantendo nuove assunzioni di assistenti sociali mediante il Piano di Zona. Perché una città diventa veramente sicura quando è viva e vissuta dai suoi cittadini e dalla sue cittadine. Sempre, non solo durante le notti bianche o le occasioni di festa”.