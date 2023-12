Elezioni provinciali a Salerno, Gruppo Radici Bracigliano: "Poche novità" "Alfieri ha buone possibilità di riconfermarsi alla guida"

Entra nel vivo la campagna elettorale per le elezioni provinciali a Salerno. Giovedì 30 novembre sono state presentate le liste. Si vota il prossimo 20 dicembre, ultima competizione con la riforma Del Rio, poi tornerà tutto come prima con il ritorno alle urne dei cittadini. Un consiglio provinciale, dunque, che avrà durata breve, in attesa della riforma elettorale che a breve il Governo Meloni approverà.

Il Gruppo “Radici” di Bracigliano ha voluto esprimere alcune impressioni su questa ultima tornata elettorale, cosiddetta di secondo livello, che, sostanzialmente, non vede nessuna grande sorpresa con la consegna delle liste.

“Il lavoro svolto sinora dall’attuale Consiglio Provinciale – hanno detto i Consiglieri del Gruppo “Radici” Franco Angrisani, Antonio Rescino, Domenico Moccia e Anna Campanella – ha valorizzato il territorio della Provincia di Salerno a 360 gradi. Il centrosinistra, per continuare a sostenere con forza il mandato del Presidente Franco Alfieri, ha riconfermato il gruppo di consiglieri uscenti. Poche, dunque, le novità”.

“Alfieri – hanno commentato i Consiglieri di “Radici” – dovrà contrastare soprattutto la spinta del centrodestra, che ha presentato la candidatura del Sindaco di Scafati Pasquale Aliberti. Tuttavia, il Sindaco del Comune di Capaccio-Paestum ha buone chances di riconfermarsi alla guida dell’Ente Provincia, e con lui la squadra che sinora ha governato il territorio in maniera attenta ed oculata, portando Salerno ad essere una delle migliori Province a livello Nazionale”.