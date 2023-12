Baronissi: visite gratuite alle Grotte di Castelcivita per i cittadini virtuosi Siglata l'intesa tra i comuni, parte il concorso “L'Isola che ti premia”

È stato sottoscritto il protocollo di intesa tra i Comuni di Baronissi e Castelcivita che consentirà ai cittadini “virtuosi” di Baronissi di visitare gratuitamente le Grotte di Castelcivita e le bellezze del borgo degli Alburni.

A siglare l'intesa - per il concorso “L'Isola che ti premia” - i sindaci Gianfranco Valiante e Antonio Forziati.

I dettagli

Gli utenti che si recheranno all'Isola ecologica di Baronissi per conferire plastica, vetro, carta, alluminio, ingombranti ed apparecchiature elettroniche, oltre al riconoscimento degli ecobuoni riceveranno “punti extra” per vincere una gita premio alla scoperta di uno dei luoghi più belli della provincia. Il concorso premierà venticinque utenti che consegneranno materiale oltre le quantità massime premiabili con gli ecobuoni-spesa.

"Si incentiva così da una parte l'ambiente e dall'altra si valorizza l'“ecoturismo” attivando un circuito virtuoso tra le amministrazioni comunali - spiega il sindaco Gianfranco Valiante - è un'idea nuova che sperimentiamo per la prima volta con il duplice obiettivo di incentivare il conferimento dei rifiuti all’isola ecologica e dall'altro di far conoscere le bellezze turistiche della provincia”.

“Cerchiamo sempre nuove idee per implementare la raccolta differenziata che supera già l’86% - fa eco l'assessore all'ambiente Alfonso Farina - un impegno dei nostri concittadini che si traduce in premialità e quindi in risparmi. Pensiamo sia un progetto vincente che possa essere replicato, dopo Castelcivita, anche per altri siti culturali della provincia”.