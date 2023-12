Eboli: torna al Museo Archeologico Lenzuola d’Arte - Xmas Edition L'edizione sarà arricchita da un'istallazione artistica "Arte nel vento"

Con “Segni del tempo”, a partire dal prossimo 7 dicembre torna al Museo Archeologico Nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele Lenzuola d’Arte -Xmas Edition.

L’edizione di quest’anno sarà arricchita da una suggestiva installazione artistica,“Arte nel vento”, che imita, con l’ausilio di aeratori, la danza delle lenzuola mosse dal vento e dalla forza dell’aria. L’installazione sarà presentata, a cura del critico d’arte Antonella Nigro, sabato 16 dicembre, alle 17.00, in occasione di un’apertura straordinaria del Museo nell’ambito delle iniziative promosse dal Ministero della Cultura per la valorizzazione dei musei e luoghi della cultura statali.

Lenzuola d’Arte è un progetto originale e innovativo di arte urbana, nato dall’idea degli artisti ebolitani Gerardo Bisogni ed Enrico Visconti, che, per tutta l’estate 2023, ha trasformato il centro storico di Eboli e il borgo cilentano di Ispani in gallerie d’arte all’aperto. Ispirata alla tradizione mediterranea dei panni stesi tra i palazzi, Lenzuola d’Arte è un’operazione di land art in cui l’ambiente circostante interagisce con le opere d’arte, diventandone parte, e apre una riflessione tra arte e paesaggio, natura e cultura.

Dal solstizio d’estate all’equinozio d’autunno le Lenzuola d’Arte sono rimaste stese tra i vicoli del borgo antico di Eboli e del borgo di Ispani, nel Golfo di Policastro. Hanno subito gli effetti del sole rovente, della pioggia battente e del vento. Hanno respirato aria e smog, odori e profumi. Hanno vissuto, visto e raccontato. E tornano a farlo.

La mostra consentirà ai visitatori di ammirare da vicino le lenzuola, corredate da una breve descrizione dell’opera e dalla biografia dell’autore, e di apprezzarne particolari e tecniche artistiche che l’esposizione in alto rendeva difficile, mettendo in evidenza le tracce che gli agenti atmosferici hanno lasciato sulle opere durante l’esposizione all’aperto, tra le case, i balconi e le terrazze dei due borghi.

L’esposizione sarà visitabile gratuitamente dal 7 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 negli orari di apertura del museo (dal martedì al venerdì, dalle 9.00 alle 19.00, con ultimo ingresso alle 18.30; il sabato e la domenica, dalle 9.00 alle 13.30, con ultimo ingresso alle 13.00; lunedì chiusura settimanale).

Lenzuola d’Arte – Xmas Edition IIè realizzata dall’Associazione Lenzuola d’Arte, in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele.