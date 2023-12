Amalfi si prepara al Natale: luci, musica e danze illuminano la Costiera Previsto anche un "Villaggio del Grinch" vista mare e il presepe subacqueo

Amalfi si prepara alle manifestazioni natalizie. Le strade, le piazze, i vicoli, il lungomare, le frazioni più alte tornano ad animarsi e a colorarsi. Musica, suoni, danze nel programma di eventi promosso dall'amministrazione.

“Sarà un Natale da favola che arricchisce la proposta culturale di Amalfi - afferma la consigliera alla cultura, Enza Cobalto - È la festa delle famiglie, dei bambini, dei giovani. Desideriamo regalare occasioni di felicità, di intrattenimento e di riflessione a tutti i cittadini di Amalfi e ai turisti che scelgono la Costiera per le vacanze invernali. È un programma articolato e complesso, immaginato per tutti i gusti e per tutte le fasce d’età, con spettacoli musicali, laboratori per i più piccoli, tra tradizione e contemporaneità: un grande contenitore, un hub artistico e creativo in cui confluiscono tutte le esperienze turistiche che promuoviamo attraverso Visit Amalfi e tante diverse rassegne, alcune realizzate con il contributo di associazioni e dei giovani del Forum. L’arte e la cultura non hanno barriere, tutti devono sperimentare bellezza, oltre ad essere da stimolo all’aggregazione e al senso di comunità, per questo tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito. Il Natale per noi è solidarietà e tutti i bambini del mondo devono poter vivere giorni di festa e di allegria. Regalare loro un sorriso è la nostra missione primaria”.

Il suggestivo Villaggio del Grinch su un terrazza vista mare, iconico e dirompente personaggio del Natale, sostituirà quello di Babbo Natale che, però, non si farà attendere e arriverà direttamente con la sua slitta guidata dalla renna dal naso rosso Rudolph direttamente in Piazza Duomo: è qui che Santa Claus riceverà le letterine dei bimbi scritte direttamente su pregiata carta bambagina di Amalfi.

Divertimento, stupore e magia saranno le parole d’ordine del Capodanno su due piazze, con l’Architectural Mapping in 3D che ritorna ad Amalfi dopo dieci anni, completamente rivoluzionato con effetti e tecnologie digitali d’avanguardia.

I gruppi folkloristici tornare a sfilare per le strade e i vicoli, insieme a zampogne e ciaramelle, simbolo di fortuna e felicità. E ancora i concerti di ‘InCanti d’Autore’, il Presepe subacqueo, vernissage e mostra in Arsenale, l’orchestra sinfonica per brindare al nuovo anno, i laboratori e gli spettacoli per i più piccoli, fino alla gran chiusura con la Calata della Stella.

L’incanto del Natale rivive così nel cuore della Costa d’Amalfi, con un programma di eventi denso di appuntamenti, a partire dall’8 dicembre, sotto il segno dell'inclusione e della solidarietà, per proseguire fino al 6 gennaio. A fare da scenografie le case incastonate nella roccia, a comporre un presepe naturale, avvolti dall'elegante e suggestivo scintillio delle luci che già da qualche giorno illuminano le strade e le piazze di Amalfi.

“Casette di marzapane vista mare, gnomi cantastorie e il Grinch, personaggio adorato dai bambini, record di ascolti al cinema, che conquisterà tutti, adulti e bambini. Anche Babbo Natale arriverà dal Polo Nord ad Amalfi, resa ancora più bella con l’accensione delle luminarie natalizie: un allestimento elegante che rende la nostra città ancora più sofisticata. Il tutto all'insegna del risparmio energetico, con luci al Led, con un addobbo di grande effetto scenografico anche di giorno - prosegue la consigliera alla cultura, Enza Cobalto – Anche quest'anno la letterina per Babbo Natale diventa un laboratorio creativo utilizzando la pregiata carta d’Amalfi realizzata a mano al Museo della Carta. Avremo momenti di riflessione, l'immancabile rassegna di musica ‘InCanti d’Autore’ nei meravigliosi spazi dell’Arsenale della Repubblica, con il Concerto al Buio e la presenza straordinaria della Nuova Compagnia di Canto Popolare in Anima di Terra Tour. La mostra sempre in Arsenale dello scultore napoletano Salvatore Scuotto, i mercatini natalizi. A far sognare il pubblico amalfitano lo straordinario Architectural Mapping sul tema Metamorfosi e la tradizionale Calata della Stella. E poi mercatini e tanti appuntamenti per festeggiare il Capodanno, con l'orchestra sinfonica, lo spettacolo di fuochi pirotecnici sul mare.