Picentini Itinerari Comuni: a Giffoni Sei Casali la seconda tappa L'evento dedicato ai bambini prevede laboratori creativi, letture di racconti, fiabe sul Natale

Seconda tappa per Picentini Itinerari Comuni a Giffoni Sei Casali. Sabato 9 dicembre alle ore 17.30, presso l'aula consiliare di piazza Giovanni Paolo II, si terrà "Natale Al Comune". L'evento, dedicato soprattutto ai bambini, prevede laboratori creativi, lettura di racconti, leggende e fiabe sul Natale. La serata, inoltre, sarà impreziosita dalla presenza di Babbo Natale, che regalerà gioia e doni a tutti i presenti.



“Il progetto Picentini itinerari Comuni ha saputo coniugare e valorizzare sapientemente le peculiarità di ogni singolo territorio. Il Comune di Giffoni Sei Casali ha aderito convintamente a questa iniziativa giunta alla seconda edizione in quanto attraverso PIC siamo riusciti a promuovere, condividere i nostri tesori: nocciole e prodotti tipici locali, luoghi ricchi di storia, cultura e tradizioni, patrimonio naturalistico”, affermano il sindaco, Francesco Munno e il vicesindaco, Giuseppe Sica.



L’intervento è co-finanziato dal Poc Campania 2014-2020. Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale.