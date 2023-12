Doppia laurea per il presidente nazionale della guardia agroforestale italiana D'Acunto ha conseguito la laurea in criminologia con il massimo dei voti

Ieri a Roma il presidente nazionale della guardia agroforestale italiana Antonio D'Acunto ha conseguito la laurea in Criminologia, presenti all'evento numerose personalità civili e militari.

Il presidente della GAI, la cui sede nazionale è ubicata ad Auletta, è da sempre impegnato in prima linea per la difesa dell'ambiente. L'Ente può oggi vantare sedi dilocate in tutta italia.

D'Acunto ha conseguito il riconoscimento con il massimo dei voti.

Molto emozionato neo dottore che ha ringraziato tutti per la presenza, la stima e la vicinanza.