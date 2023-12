Chiusi in un sacco e buttati via: salvati 6 cuccioli nel Salernitano Il ritrovamento da parte della guardia agroforestale italiana: "Scriveremo al prefetto"

Chiusi in un sacco, come dei rifiuti pronti ad essere gettati via. Un gesto orribile si è verificato tra Tufariello di Buccino e Salvitelle, nel Salernitano, dove il personale della guardia agroforestale italiano ha trovato, e salvato, sei cuccioli di cane.

I sei cagnolini erano stati rinchiusi, da ignoti, in una sacchetto di plastica che ne impediva i movimenti, e solo grazie al tempestivo intervento della Guardia Agroforestale Italiana sono stati salvati da morte certa. Gli agenti sono stati coordinati dal Dirigente Zonale, nonchè agente di Polizia Zoofila Pro-Vita Carmine Gentile. Sul posto anche il sindaco di Salvitelle Maria Antonietta Scelza ed il vice sindaco di Auletta Antonio Addesso.

“In collaborazione con i Comuni – ha detto Antonio D’Acunto, Presidente Nazionale della Guardia Agroforestale Italiana – scriveremo al Prefetto di Salerno e agli organi giudiziari, affinchè si provveda ad un censimento dei cani e a microcipparli. Denunceremo alla Procura della Repubblica qualsiasi illecito contro questi animali".