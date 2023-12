Costiera: presentato il libro "Dolker a cento anni da Vietri sul Mare" Il sindaco De Simone: "Soddisfatti per il successo dell'iniziativa"

Aula consiliare del comune di Vietri sul Mare gremita per la presentazione del libro "Dölker a cento anni da Vietri sul Mare", moderata dalla giornalista Claudia Bonasi. Il volume di Giorgio Napolitano - storico di arti applicate, esperto di ceramica meridionale del XX secolo - con la prefazione di Matilde Romito, edito da Puracultura per la collana Storie di Ceramica, ha fatto registrare una folta presenza di pubblico, rappresentato in gran parte da ceramisti, collezionisti, appassionati di arte e cultura provenienti anche da Napoli e Salerno. La ceramica si conferma motivo di attrazione della prima cittadina costiera che ha fatto di quest'arte motivo di economia ma anche di attrazione turistica. Soddisfazione del sindaco Giovanni De Simone per il successo dell'iniziativa "una proposta di gran qualità del programma invernale degli eventi culturali del comune di Vietri sul Mare". "Nella storia della ceramica vietrese l'arrivo di Richard Dölker e di tantissimi artisti stranieri, il cosiddetto "periodo tedesco", ha costituito un arricchimento per la ceramica vietrese e per i tanti artigiani ed artisti locali che hanno colto l'occasione per un proficuo confronto con realtà diverse. Questa pubblicazione si colloca nel solco di un tracciato che questa amministrazione porta avanti per tutelare la ceramica vietrese e consentirle lo sviluppo che merita, imparando anche dal passato, che costituisce una solida base per accompagnare la nostra ceramica verso traguardi sempre più importanti", ha detto il delegato alla Ceramica Daniele Benincasa, il cui saluto ha introdotto l'intervento dell'autore. Antonio Dura, direttore editoriale di Purcultura, ha sottolineato come questo libro rappresenta un altro tassello della collana Storie di Ceramica e si è dichiarato interessato "ad allargare il racconto ad altre 'storie ceramiche' che altrimenti andrebbero perdute".