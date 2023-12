Elezioni comunali a Sarno: Azione candida a sindaco Vincenzo Sirica “La nostra idea è di offrire un’alternativa all’elettorato. Crediamo sia necessario cambiare"

Sarno in Azione individua il proprio candidato sindaco nella figura di Vincenzo Sirica. La notizia è stata resa nota nella conferenza stampa che si è tenuta sabato 16 dicembre.

Ma non è stato solo questo l’unico punto di cui la Giunta Ombra, insieme al candidato e segretario cittadino del partito, hanno discusso. Al centro dell’incontro, anche una nuova idea di città, che è il punto cardine del progetto “Imagine”, presentato qualche settimana fa.

“La nostra idea è di offrire un’alternativa all’elettorato. Pensiamo che oggi la politica a Sarno abbia bisogno di un profondo rinnovamento. I problemi sul piatto sono sempre gli stessi da oltre vent’anni. Chi è soddisfatto può continuare a votare gli stessi attori politici, noi crediamo sia necessario cambiare. Ringrazio il direttivo e gli iscritti che mi hanno proposto come candidato alla carica di Sindaco per Sarno e mi impegnerò al massimo per riuscire. Il progetto Imagine – ha concluso poi Sirica – è aperto a chiunque voglia dare il proprio contributo anche dando un consiglio su come migliorare il nostro programma elettorale. Vogliamo semplici cittadini che ci diano una mano, come volontari o candidandosi, affinché la nostra avventura politica sia condivisa e partecipata ma mai subita”.