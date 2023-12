Capodanno Sicuro a Nocera Superiore: vietate lattine, bottiglie in vetro e botti Il sindaco Giovanni Maria Cuofano firma le ordinanze

Operazione “Capodanno Sicuro” a Nocera Superiore. Con l’Ordinanza che vieta la vendita ed il consumo di bevande in bottiglie di vetro e lattine in occasione del concerto in piazza di Franco Ricciardi, il Sindaco Giovanni Maria Cuofano ha scelto di adottare misure preventive a tutela della pubblica incolumità e dell’ordine pubblico.

Il divieto, che scatterà dalle 18.00 del primo gennaio e sarà vigente sino alle 2.00 del giorno successivo, vuol’essere un forte deterrente anche contro l’abbandono indiscriminato su strada di bottiglie e contenitori in vetro e vale per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, le attività artigianali, i circoli privati e coloro autorizzati ad effettuare vendita per asporto.

A vigilare sull’osservanza del dispositivo saranno la Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine presenti.

La sanzione prevista per chi viola l’Ordinanza va da 24 a 500 euro.

Sempre in tema di prevenzione, il primo cittadino, sempre nella giornata odierna, ha firmato l’Ordinanza che vieta l’uso di petardi, botti e fuochi pirotecnici di IV categoria.

Il provvedimento sarà vigente dalle 19.00 del 31 dicembre sino alle 3.00 del 1 gennaio.

"Una prescrizione necessaria ed opportuna sia per tutelare la sicurezza dei cittadini e per evitare che minori possano maneggiare materiale esplodente in maniera incauta, sia a tutela degli animali da affezione", il commento.