Lavori alla rete fognaria: grande sinergia tra Eic, Regione e Gori La consigliera Anna Robustelli: "Il cambiamento arriverà presto anche a Sarno"

Il completamento delle opere a San Valentino Torio è stato essenziale per allacciare la rete fognaria della città degli innamorati. Attualmente Ente idrico campano e Gori stanno intervenendo puntualmente a Sarno e, una volta completata la rete di San Valentino Torio, finalmente sarà allacciata completamente la rete nella città dei Sarrastri. Questi passaggi costituiscono parti cruciali di un piano più ampio volto a bonificare e eliminare gli scarichi entro il 2025.



Anna Robustelli, consigliera per l'ente idrico campano per il Comune di Sarno, sottolinea: "Il modello di collaborazione tra Regione Campania, Entro Idrico, Gori e Comuni è stato virtuoso, permettendo di vincere la battaglia per la tutela del fiume Sarno. A Nocera Inferiore e San Valentino Torio, si testimonia un impegno continuo grazie alla sinergia tra istituzioni e al dialogo costante con il territorio", afferma Robustelli. "Riconosciamo l'importanza vitale di preservare l'ambiente e proteggere le risorse idriche, e continuiamo a lavorare insieme in tale direzione. Il cambiamento avverrà pure a Sarno".



Raffaele Coppola, Coordinatore del distretto Sarnese Vesuviano dell’Ente idrico campano, aggiunge: "Questo programma rappresenta un passo significativo verso il disinquinamento del nostro corso d’acqua e al recupero della balneabilità di uno dei tratti di costa più belli del mondo. Attraverso azioni concrete, monitoraggio costante e una comunicazione aperta con la comunità, ci proponiamo di costruire un futuro sostenibile e ci stiamo riuscendo".



Una battaglia per la bonifica del fiume Sarno, contemplata nel progetto Energie per il Sarno, che è al rush finale grazie alla sinergia tra Ente idrico Campano, guidato da Luca Mascolo, Gori e Regione Campania. Proprio per questo, Mascolo ha svolto un ruolo chiave nel coordinare gli sforzi collaborativi tra Regione Campania, Ente idrico campano, Gori e amministrazioni comunali, permettendo così di vincere la battaglia per la tutela del fiume Sarno.