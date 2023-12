Teggiano, suggestivi presepi nel borgo antico Patrimonio Unesco Sono realizzati nei "cangeddi", le grate delle finestre di abitazioni

Un suggestivo percorso di presepi che si snoda nel borgo medievale di Teggiano, nel Salernitano, con le sue bellezze storico-artistiche Patrimonio Unesco. La singolarità consiste nel fatto che i presepi sono stati realizzati esclusivamente all'interno di finestre con grate di chiese, palazzi antichi, abitazioni private ed esercizi commerciali. L'iniziativa, promossa dalla Pro Loco di Teggiano, è denominata "Li Cangeddi ri Natalu": in dialetto teggianese la parola "cangeddi" ricorda soprattutto le grate delle finestre delle abitazioni. È così decine e decine di piccoli presepi formano un unico presepe diffuso nel caratteristico borgo antico della città d'arte del Vallo di Diano. "È un modo diverso - dichiara il presidente della pro loco Biagio Matera- per attrarre nel nostro centro storico i turisti anche nel periodo natalizio". Passeggiando nelle antiche viuzze e vicoli teggianesi si può ammirare, ad esempio, un presepe con personaggi con abiti cuciti tutti a mano, un altro con i personaggi della nota serie televisiva "I Simpson" oppure quello con matrioske ed ancora in un esercizio commerciale si può assistere ad un presepe che propone un piccolo spettacolo di qualche minuto. Ovviamente non mancano i presepi che rievocano le tradizioni medievali teggianesi. Il percorso presepiale è anche l'occasione per visitare i tre musei e le chiese, oltre dieci, presenti nel centro storico di Teggiano.