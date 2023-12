Nocera Superiore: sale l'attesa per il concerto di Franco Ricciardi Lunedì sera battezzerà il 2024 su Corso Matteoli

A Nocera Superiore, sale l’attesa per il concerto del 1 gennaio firmato Franco Ricciardi. Dopo aver riempito a giugno scorso lo stadio Maradona con 40mila spettatori, il cantautore partenopeo, lunedì sera, su corso Matteotti, battezzerà il 2024 a Nocera Superiore con uno spettacolo dal vivo di due ore scandite dalle sue storiche hit e dai suoi ultimi successi musicali.

Il concerto, totalmente gratuito, fa parte del cartellone Natale in Nuceria promosso dall’Amministrazione Cuofano e patrocinato dalla Camera di Commercio.

«Sarà un evento che ci auguriamo possa richiamare in città tante persone sin dal pomeriggio – dichiara il Sindaco Giovanni Maria Cuofano – e che possa essere un’occasione di slancio e ristoro per le attività commerciali come avvenuto a settembre con lo spettacolo di Nostalgia 90».

Dopo Andrea Sannino, che il 1 gennaio dello scorso anno infiammava piazza M.Polo, tocca ad un altro interprete della musica partenopea riscaldare la città di Nuceria ed inaugurare il 2024.

AREE DI PARCHEGGIO CONSIGLIATE. Sul fronte della mobilità, sono state individuate alcune aree dove si potrà lasciare la propria autovettura: area mercato, via Mercato, via Pizzone e piazza Mazzini.