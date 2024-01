Vandali scatenati, salta in aria la cabina semaforica: la rabbia del sindaco Strianese: "Vergogna, ora dalle telecamere risaliremo all'identità del responsabile".

"Iniziamo davvero male il 2024, nel segno dell'inciviltà, anzi direi quasi della bestialità e della vergogna". Non usa giri di parole il sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese, per commentare l'atto vandalico che ha interessato la frazione Casatori, dove è stata fatta saltare in aria la cabina dei comandi del semaforo.

"Ma non si vergogna questo personaggio o meglio direi questo criminale, perché di questo si parla? A Casatori c'è' qualcuno che vuole favorire disordine mentre noi proviamo a mettere ordine - ha detto il primo cittadino -. C'è qualcuno che vuole rimanere agli anni '50, forse per interessi personali. C'è qualcuno che vuole dimostrare con la prepotenza di imporre decisioni? Non abbiamo alcuna paura. Arrivare a fare una cosa del genere vuol dire essere criminali, nulla di più. Creare un danno del genere ad un bene pubblico vuol dire essere una bestia".

"Questa mattina vedremo la telecamera che abbiamo in piazza a Casatori e procederemo con le denunce. Chiunque abbia visto qualcosa o sapesse qualcosa puo' farci sapere. Chiedo collaborazione alle tante persone civili di questa paese. Faro' di tutto per individuare queste bestie criminali e per riparare l'impianto sul quale metteremo anche altre telecamere. La polizia municipale sta già indagando e poi stamattina coinvolgeremo anche i carabinieri".