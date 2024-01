Fratelli d’Italia Scafati, Fabbricatore: "Primo incontro molto positivo" L'appuntamento per definire le linee comuni di partito

Il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Fabbricatore, ha convocato ieri mattina una prima riunione organizzativa con i dirigenti di Scafati per definire linee comuni di partito. “Un primo incontro molto positivo – ha dichiarato Fabbricatore – finalizzato alla definizione per il prossimo futuro di un percorso politico condiviso e partecipato”. Un secondo consesso è previsto per domenica prossima a Scafati. Alla riunione hanno partecipato anche il sen. Antonio Iannone, coordinatore regionale del partito in Campania, l’on. Imma Vietri, il responsabile provinciale Enti Locali Italo Cirielli, il responsabile provinciale per il tesseramento Antonio Mariconda, l’on. Nunzio Carpentieri, il consigliere comunale Cristoforo Salvati, Mario Santocchio, Camillo Auricchio, Valter Casciello, Teresa Cirillo, Annunziata Di Lallo, Daniela Ugliano e Luca Maranca.