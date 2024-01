Sversamenti nel terreno, la Guardia agroforestale segnala il caso al Comune Colore grigio e probabile abbandono di sansa di olive

Il terreno che assume colorazione grigio scura, con un forte odore che ricordava la sansa di olive. E, in un altro punto, tracce di pneumatici di mezzi pesanti che mostravano manovre dell’automezzo, forse per posizionarsi per lo sversamento. La Guardia agroforestale italiana ha segnalato due punti critici al Comune di Auletta. Dopo aver raccolto la segnalazione di un cittadino, gli esperti volontari sono intervenuti sul posto ed hanno informato palazzo di città.

In una missiva, l'associazione ha chiesto "di verificare le condizioni ambientali dei due punti segnalati, facendo presente che i volontari sono disponibili ad affiancare le autorità competenti per giungere sul posto, nei due punti indicati. Il ruolo dell’amministrazione pubblica e delle aziende, al di là delle responsabilità e degli obblighi di legge, contraddistingue la civiltà di una comunità nel rispetto e nella tutela dell’ambiente, delle biodiversità e degli ecosistemi e degli animali, così come dettato nell’art.9 e nell’art. 41 della Costituzione, modificato in data 8 febbraio 2022 - si legge nella lettera indirizza al Comune di Auletta -. Le associazioni di volontariato con i loro volontari affiancano la Pubblica Amministrazione in ossequio del principio di sussidiarietà, ma questo non implica una sostituzione della Pubblica Amministrazione né in termini di provvedimenti sul campo, né in termini economici. Nel rispetto dei ruoli e delle competenze, oltre che delle responsabilità, tutti devono collaborare, senza sostituirsi. Anche le associazioni scriventi, l’Agroforestale Nazionale con il Laboratorio Verde Vallo di Diano, con il settore Guardie Zoofile, sono pronte a fornire il proprio contributo, nell’ambito delle proprie competenze assegnate loro dalla legge".