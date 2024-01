L'arcivescovo Bellandi incontra i giovani della Valle dell'Irno Nuova visita pastorale nelle parrocchie

Si terrà domani, 12 gennaio 2023, l’incontro tra l’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi, con i giovani e giovanissimi della Forania della Valle dell’Irno.

Nell'ambito della Visita Pastorale che l'Arcivescovo sta portando avanti nelle Parrocchie, infatti, è previsto un momento di confronto alle ore 20, presso l'Auditorium "Benedetto XVI" di Baronissi. “Credo che queste occasioni di incontro con i giovani siano importanti soprattutto per ascoltare le loro domande, conoscere meglio le loro difficoltà, rendersi meglio conto degli aspetti della vita ecclesiale in cui incontrano maggiori difficoltà e quale immagine di Chiesa si attendono. – ha osservato S.E. Monsignor Bellandi - Certamente non tutto potrà essere condiviso, ma ritengo che dobbiamo sinceramente, come comunità ecclesiale, ascoltare i nostri giovani e avere la pazienza del discernimento e dell’accompagnamento”.

Dopo quella già tenuta il 1° ottobre ad Acerno, dunque, è in programma una nuova occasione interessante e costruttiva di dialogo dei giovani con l'Arcivescovo, alla presenza anche di Don Roberto Faccenda, Direttore della Pastorale Giovanile della Diocesi, oltre che dei Parroci della zona. Prevista una folta partecipazione.