Eboli, via ai lavori di ripristino della rotatoria di Campolongo La sollecitazione del gruppo "Uniti per il territorio" dopo l'ennesimo incidente stradale

Su sollecitazione del gruppo consiliare Uniti per il Territorio (Vito Maratea, Sara Costantino e Cosimo Massa) sono partiti anche i lavori per la sostituzione del guard rail alla rotatoria di Campolongo, nei pressi del Campolongo Hospital, anche questa distrutta da un incidente stradale.

Ancora un volta i consiglieri del gruppo Uniti per il territorio, intendono ringraziare sia i tecnici della Provincia e la ditta incaricata, che il presidente Alfieri, al quale si erano rivolti direttamente per ottenere interventi tempestivi ed efficaci nelle zone periferiche la cui competenza è rimasta all’ente provinciale.

“Grazie alle segnalazioni del Comitato di quartiere Campolongo Aversana e alla sinergia creatasi tra questo e l’Amministrazione comunale si sta procedendo, un passo alla volta, a ridare decoro alla zona”, ha dichiarato il capogruppo Maratea. Nei prossimi giorni si dovrebbe tenere un incontro con il presidente Alfieri e con i tecnici della Provincia per valutare la possibilità di allargare il tracciato della Sp 30 in prossimità dell’Istituto Orientale. In quel punto, infatti, la carreggiata si restringe e questo contribuisce a rendere pericoloso il tratto.