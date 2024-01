Castellabate: grande successo per il Festival della Terza Età E' un progetto rivolto agli over 65 residenti nel Comune

Giunto al termine il progetto “Festival della terza età” che si è svolto a Castellabate nei mesi scorsi. Fortemente voluto dall’amministrazione, approvato con Delibera di Giunta n. 192/2023 in collaborazione con l’Associazione CollegaMenti ODV e la Responsabile Donatella Guariglia, è un progetto rivolto agli over 65 residenti nel Comune ed iscritti al punto di socializzazione anziani. Ben sette incontri si sono svolti tra ottobre e dicembre per promuovere il benessere bio-psico sociale degli anziani attraverso attività di laboratorio musicale e danze popolari. Un nuovo progetto che ha reso protagonisti gli over 65 di Castellabate favorendone l’aggregazione, la condivisione e il benessere collettivo.

Lunedì 22 Gennaio 2024 alle ore 18:00 presso il Centro anziani in Santa Maria i protagonisti di questo progetto si esibiranno proprio in occasione dell’appuntamento conclusivo di questo festival a cui hanno partecipato con grande entusiasmo e gioia.

“Abbiamo fortemente creduto in questo progetto perché la nostra attenzione è sempre alta verso il benessere dei nostri concittadini over 65. E’ necessario essere vicini agli anziani e non farli sentire mai soli perché patrimonio umano da tutelare e custodire. Ringrazio l’associazione CollegaMenti ODV e la responsabile del progetto Donatella Guariglia per gli ottimi risultati ottenuti” dichiara il Sindaco Marco Rizzo.

“Questo progetto ha permesso a molti anziani di divertirsi e trascorrere del tempo grazie alle attività di musica e di danza organizzate. Da parte nostra sarà sempre alta e costante verso gli anziani del nostro territorio perché continuino a sentirsi parte fondamentale della nostra società” afferma l’Assessore Marianna Carbutti.