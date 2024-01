Servizio Civile Universale, a Fisciano opportunità per 11 giovani under 28 Presentati i progetti promossi dal Comune e dalla Pro Loco

Sono stati presentati al Comune di Fisciano i progetti del Servizio Civile Universale che prevedono la partecipazione dei giovani volontari in diverse attività di utilità sociale e non solo, come ad esempio l'organizzazione di eventi culturali e sportivi o il supporto alle associazioni locali. Il Servizio Civile universale offre ai giovani l'opportunità di acquisire competenze ed esperienze utili per il loro futuro, oltre a promuovere la solidarietà e la partecipazione attiva nella comunità.

Undici le unità che saranno coinvolte nei progetti presentati, 6 dedicate al Comune di Fisciano e 5 alla Pro Loco Fiscianese. Una bella occasione per i giovani di mettere alla prova le proprie capacità. "Anche quest’anno abbiamo una grande opportunità - dichiara il presidente della Pro Loco di Fisciano, Donato Aliberti - questo è già il quarto anno che abbiamo il piacere di essere ente che ospita i volontari del Servizio Civile. Sono cinque le unità che avremo a disposizione come supporto alle nostre attività. Il bando è già aperto e i nostri ragazzi possono candidarsi fino al 15 febbraio, saranno poi scelti dall’ente che gestisce le selezioni per poter cominciare a fare questa grande avventura di un anno. Il fine del nostro progetto è quello di poter coadiuvate l’associazione nella realizzazione e nell’ideazione di alcuni appuntamenti e di tutte le attività culturali che la Pro Loco Fiscianese organizza sul territorio. Dopo quattro anni posso dire che davvero è una bella esperienza e un’opportunità importante sia per i giovani dai 18 ai 28 anni che per noi enti ospitanti”.

Il Consigliere comunale con delega al Servizio Civile, Carmine Maria Iannone, ha dichiarato: “Con il Servizio Civile diamo, dopo un anno intenso di lavoro, l’opportunità ai giovani del territorio dai 18 ai 28 anni di potervi partecipare presso la Sede Comunale. Questo è un importante traguardo perché, innanzitutto, avvicina i giovani a quella che è la vita politica e amministrativa, arricchendo il proprio bagaglio culturale sia dal punto di vista umano che da quello formativo, poiché entreranno nel pieno della vita amministrativa. Per noi è un importante tassello che aggiungiamo ai lavori e agli interventi che sono stati fatti in questi anni per i giovani del comune di Fisciano. Speriamo che i giovani riescano a cogliere l’opportunità. È possibile presentare la propria candidatura presso il sito serviziocivile.it fino al 15 febbraio. Da lì partiranno poi le selezioni. Ringrazio l’ente capofila, l’associazione Nuova Dimensione, gli uffici che si sono adoperati per l’accreditamento e che sono pronti ad aspettare i nuovi volontari”.