Castel San Giorgio: avviso pubblico per l'ammissione al Banco Alimentare Possibilità di distribuire mensilmente, a 150 famiglie alimenti di prima necessità

“Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”, è questo il concetto alla base di una progettualità volta a dare un po' di ristoro ai nuclei familiari più fragili.

«Anche quest'anno abbiamo rinnovato il progetto con il Banco Alimentare Campania Onlus, da gennaio 2024 a dicembre 2025, che ci darà la possibilità

di distribuire mensilmente, a 150 famiglie di Castel San Giorgio, alimenti di prima necessità-ha detto il sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara -.

Con l'assessore alle Politiche Sociali Antonia Alfano e con tutta l'Amministrazione Comunale continuiamo a sostenere questa progettualità che vuole essere un piccolo sostegno ai nuclei familiari più fragili del nostro territorio».

Per partecipare all' avviso pubblico occorre avere un’attestazione ISEE uguale o inferiore a € 6.000,00 (nel caso di nuclei familiari di soli anziani con almeno 67 anni, la soglia è incrementata a € 7.560,00).

Per ISEE compreso tra € 6.000,00 e € 9.360,00, è necessaria una attestazione di accertata condizione di indigenza e di opportunità degli interventi di distribuzione alimentare da parte dei Servizi Sociali.

La domanda di ammissione al Banco Alimentare può essere presentata utilizzando l’apposito modello disponibile presso l’Ufficio Politiche Sociali.

Il modulo è scaricabile anche dal sito istituzionale del Comune http://www.comune.castelsangiorgio.sa.it .

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune, mediante consegna a mano o a mezzo servizio postale (in caso di invio per raccomandata, farò fede il timbro postale) o tramite pec all’indirizzo: amministrazione@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it entro le ore 12;00 del giorno 16 febbraio 2024.