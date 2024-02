Autostrada A2: lavori tra gli svincoli di Baronissi e Lancusi Restringimento della carreggiata, sul posto personale Anas

Lungo la A2 'Autostrada del Mediterraneo' sono attualmente in corso gli interventi di manutenzione di un giunto ammalorato tra gli svincoli di Baronissi e Lancusi, in provincia di Salerno.

Per consentire l'esecuzione delle attività in piena sicurezza, si è reso necessario istituire un restringimento della carreggiata in direzione nord in prossimità del km 2,950.

Gli interventi si concluderanno entro le prime ore del pomeriggio di oggi. Sul posto sono presenti le Squadre Anas per la gestione della circolazione.