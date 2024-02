Castel San Giorgio: bando per il fondo per gli inquilini morosi incolpevoli "Uno strumento a sostegno del reddito che tutela tutti gli affittuari e i proprietari"

Gli inquilini morosi residenti nel comune di Castel San Giorgio, in possesso dei requisiti e nelle condizioni previste dal bando possono presentare domanda per accedere al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli avvalendosi della procedura a sportello adottata ai sensi delle nuove "Linee guida regionali in materia di sostegno alla locazione".

«Il fondo "morosità incolpevole" rappresenta uno strumento a sostegno del reddito che tutela tutti gli affittuari che “senza colpa” si trovino ad essere morosi ed anche i proprietari degli immobili che di conseguenza non si vedono corrisposto regolarmente l’affitto-ha detto il sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara -.

Con l'assessore alle Politiche Sociali Antonia Alfano e con il dirigente dell'Ufficio al ramo Rocco Cataldo, intendiamo pubblicizzare questa procedura perchè grazie a questo fondo, chi si trova in seria difficoltà, può usufruire di una possibilità concreta di sostegno».

Per morosità incolpevole si intende una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare a causa di licenziamento ma anche malattia grave, decesso, divorzio, separazione, allontanamento comprovato del convivente, che abbia determinato l’uscita dal nucleo di un soggetto che contribuiva al reddito familiare. Il Fondo è destinato a contrastare l'emergenza abitativa, agevolando i nuclei familiari meno abbienti al pagamento mensile del canone di locazione.

Per ulteriori informazioni sul sito istituzionale dell'Ente è pubblicato il bando con tutte le informazioni.