Costiera: presentato il progetto Authentic Outdoor Amalfi Coast Per il potenziamento del turismo montano nella Divina

Il potenziamento del turismo montano è una delle chiavi per contribuire al decongestionamento delle località a quota mare e sviluppare il turismo sostenibile per la Costiera amalfitana. Nasce così il progetto Authentic Outdoor Amalfi Coast della Rete Sviluppo Turistico Costa d’Amalfi, braccio operativo del Distretto Turistico Costa d’Amalfi, presentato ieri pomeriggio alla Bit di Milano dal presidente Andrea Ferraioli.

All’interno dello spazio della Regione Campania si è tenuto il talk che ha visto l’intervento di Ferraioli e la presentazione del progetto, finanziato un anno fa dal Ministero del Turismo e ora alle battute di partenza.



Agerola con il Sentiero degli Dei, Scala con la Valle delle Ferriere e Tramonti con il Sentiero delle Formichelle saranno al centro del progetto, del valore di quasi due milioni di euro, che prevede una serie di azioni complesse, mirate a far nascere un ecosistema virtuoso che non sia solo di promozione dei luoghi ma che porti anche alla nascita di servizi mirati a rendere accessibile e piacevole l’esperienza turistica, mantenendola viva nel tempo.



Il presidente Andrea Ferraioli dichiara: “Il progetto è il naturale prosieguo delle attività di valorizzazione della Costiera meno nota avviate nel 2019 con Authentic Amalfi Coast. Nel nuovo step aggiungiamo l’elemento Outdoor per rispondere e anticipare le tendenze del mercato del turismo nei prossimi anni, che si stanno spostando verso le esperienze all’aperto e verso luoghi meno affollati. L’alta Costiera risponde perfettamente a queste esigenze, aggiungendo il fascino di un paesaggio unico. Questi primi due elementi, però, da soli non bastano a garantire una filiera turistica sostenibile nel tempo, ecco perché interveniamo con il progetto Authentic Outdoor Amalfi Coast a creare servizi, esperienze, valori che siano appetibili per i nostri visitatori. L’obiettivo è lasciare al territorio qualcosa di concreto che inneschi il cambiamento. Per il passato siamo già riusciti a farlo, per esempio con il progetto di installazione delle colonnine di ricarica per i mezzi elettrici grazie al quale da anni la Costiera è indicata come il miglior viaggio al mondo da fare con questa tipologia di mezzi per la presenza capillare di punti di carica. Con Authentic Outdoor Amalfi Coast vogliamo replicare quel modello di costruzione di nuove opportunità durature”.



Largo, dunque, alle esperienze in contatto diretto con la storia e le tradizioni autentiche della parte alta della Costiera amalfitana, con camminate meditative, itinerari guidati alla scoperta di flora e fauna, piste per mountain bike, walking tour sulle tracce delle storie locali e dell’enogastronomia. Esperienze inclusive per persone con bisogni speciali, come i cammini di scoperta degli odori dei Monti Lattari per persone non vedenti o ipovedenti, la video guida LIS e IS del ricco e suggestivo territorio della Outdoor Amalfi Coast scaricabile direttamente sullo smartphone, percorsi di contatto con la natura per persone con deficit intellettivo. Formazione per gli operatori del settore con la creazione di una Outdoor Academy, canali dedicati allo storytelling delle esperienze all’aria aperta che è possibile vivere in Costiera amalfitana e una fitta rete di eventi con Outdoor Lab Festival, il più grande Festival del Mezzogiorno italiano dedicato alla cultura outdoor. Azioni green di mobilità sostenibile con Biketour per il potenziamento dello sharing di bici elettriche, e con ShuttleCoast, servizio navetta con mezzi elettrici. Oltre che panchine smart che diventano hub di connessione, informazione online e ricarica degli smart device con energia da fonte rinnovabile.



Per questa iniziativa è stato sottoscritto un patto di collaborazione con la Comunità Montana Monti Lattari guidata dal presidente Luigi Mansi. Diversi i partner privati che parteciperanno alle azioni di promozione e sviluppo del turismo montano e naturalistico. Come cittadinanza attiva parteciperanno l’associazione Giovani per Tramonti, la Pro Loco di Agerola e il GAL Terra Protetta; come partner privati in co-finanziamento parteciperanno Associazione Pizza Tramonti e Genius Loci Travel. Partner del progetto come stakeholder locale Confagricoltura Salerno.