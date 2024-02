Gran Carnevale di Maiori: domani il gran finale dell'edizione numero 50 Ultima sfilata e premiazione dei carri allegorici al Porto Turistico

Gran finale domani, domenica 18 febbraio 2024, della 50esima edizione del Gran Carnevale di Maiori che ha tenuto banco in questi giorni con sfilate dei carri allegorici e un programma ricco di appuntamenti.

Un evento, il Gran Carnevale di Maiori, che ha festeggiato il suo mezzo secolo di vita - suggellato peraltro con uno speciale annullo filatelico rilasciato dagli operatori di Poste Italiane - che ha attirato l'attenzione di migliaia di persone giunte in Costiera Amalfitana per vivere appieno un clima di festa e di sano divertimento su cui domani sera calerà il sipario con la premiazione del carro allegorico vincente.

«Questa sarà certamente un'edizione memorabile – dice con soddisfazione il direttore artistico Alfonso Pastore – E non solo perché abbiamo tagliato il traguardo del mezzo secolo di vita. Ma soprattutto per la qualità delle opere in concorso e per il programma ricco di eventi. Ci avviamo alla fine di un evento che ormai si è accreditato per la sua straordinaria forza attrattiva. Abbiamo regalato ai tantissimi ospiti giunti a Maiori indimenticabili momenti di festa grazie all'impegno di tanti, alla maestria degli artigiani della cartapesta e alla bravura dei gruppi di ballo».

La sfilata dei carri allegorici e dei gruppi di ballo in programma domani partirà alle 15.30 dall'incrocio via Nuova Chiunzi con direzione Porto Turistico e impegnerà l'intero lungomare di Maiori dove è in programma l'ultima festa di questa edizione del Gran Carnevale.

La 50esima edizione del Gran Carnevale di Maiori, organizzato dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Capone, si concluderà alle ore 20 presso il porto turistico della cittadina della Costiera Amalfitana con la premiazione dei vincitori. Ieri sera, presso il Palazzo Mezzacapo, si svolta l’attesa Notte dei Presidenti con l’esposizione del trofeo e la consegna di una serie di riconoscimenti alle persone che in questi 50 anni di storia del Carnevale Maiorese hanno profuso il loro impegno per la manifestazione. A fare da cornice il Gran Carnevale Maiorese Experience ovvero il Mapping 3d immersivo col quale si è potuta ammirare la storia del Gran Carnevale Maiorese attraverso immagini e effetti proiettati sulle facciate dello storico palazzo comunale al centro di Maiori.

A lavoro da mesi per materializzare le idee progettuali intorno al tema delle «Radici» come elemento distintivo del Belpaese, i maestri della cartapesta hanno dato vita ad apprezzatissime e monumentali opere che con i loro personaggi, i movimenti e i colori hanno favorevolmente impressionato il pubblico accorso a Maiori per assistere all'evento. E anche domani si prevede un'altra maxi affluenza per l'ultimo atto di questa 50esima edizione.

Quattro sono i carri allegorici in gara che, per il tramite del Gran Carnevale di Maiori (quest’anno si è unita anche un’opera realizzata da un gruppo della vicina Tramonti che prenderà parte all’evento seppur non in concorso), raccontano l’Italia attraverso la cartapesta, in linea con l'anno delle radici italiane promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Le monumentali opere che sfileranno sul lungomare della cittadina della Costiera Amalfitana, e tutte dedicate al Made in Italy, vanno dall’omaggio a Galileo Galilei a quello delle tradizioni gastronomiche, dal Pinocchio di Collodi al mito di Enzo Ferrari e delle “rosse”, passando per il Grand Tour e i monumenti simbolo del Bel Paese.

«Questa cinquantesima edizione è stata l'occasione per riprendere un'iniziativa degli anni 80 quando l'azienda autonoma soggiorno e turismo donò un trofeo bellissimo al comitato organizzativo che doveva "girare ogni anno tra i vincitori - spiega il direttore artistico, Alfonso Pastore - Quel trofeo, che abbiamo sottoposto ad un lungo restauro lo abbiamo dedicato alla memoria dell'indimenticabile Roberto Di Martino ed è stato consegnato in occasione della presentazione dei bozzetto nelle mani dei vincitori della 49° edizione, l'associazione ADS, che poi lo ha riaffidato all’organizzazione prima dell'inizio della nuova edizione. L’evento numero 50 del Carnevale di Maiori è certamente l'edizione delle emozioni e dei ricordi di tutti coloro che hanno sempre amato ed aiutato la nostra manifestazione».

Il trofeo, sul quale sarà inciso il nome dei vincitori, verrà sollevato ogni anno dal gruppo vincitore dell'edizione del Gran Carnevale. Per aggiudicarselo è già iniziata la corsa al carro più bello: Italy Love a cura dell’associazione Rio; Galileo dei giorni nostri dell’Associazione Monelli; Ferrari nel Mondo degli Invisibili 2.0; Grand Tour: un Viaggio nel Cuore del “Made in Italy” a cura del gruppo Nuovi Pazzi; Il Belpaese dei balocchi dell’Associazione ADS che sfileranno domani prima della premiazione finale in programma presso il porto turistico di Maiori a partire dalle 20.

Nel corso della sfilata di chiusura del Gran Carnevale Maiorese anche un suggestivo spettacolo pirotecnico sul mare (peraltro già apprezzato in occasione della sfilata di martedì grasso) che, in concomitanza del passaggio dei carri allegorici, illuminerà di luci e colori l’intero lungomare.