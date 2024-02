Montecorvino Rovella: nominato il commissario cittadino di Fratelli d'Italia Si tratta di Marisa Stabile

Il coordinatore Provinciale Giuseppe Fabbricatore, di concerno con il coordinatore di zona dell’area picentina Rodolfo Gnocchi, ha nominato il nuovo commissario cittadino a Montecorvino Rovella. Si tratta di Marisa Stabile già vicesindaco e assessore nelle scorse legislature. Piena soddisfazione per Fabbricatore che ha sottolineato l’enorme lavoro svolto sul territorio da Gnocchi nell’individuare sempre figure di rilievo nei comuni del comprensorio . A caldo le prime parole di Marisa Stabile dopo aver ricevuto la nomina : “Voglio ringraziare personalmente tutti i vertici provinciali del partito Fratelli d’Italia, il Vice Ministro On. Edmondo Cirielli, il Coordinatore Provinciale Giuseppe Fabbricatore, il Consigliere Comunale di Cava dei Tirreni Italo Cirielli e tutti i convenuti alla riunione. Sono molto onorata di aver ottenuto la nomina a Commissario Cittadino di Fratelli d"Italia e farò del mio meglio per soddisfare le aspettative del partito. Ringrazio ancora per la fiducia che il Coordinatore Provinciale ha riposto in me e per il supporto che mi hai offerto fin dall’inizio. Sono consapevole che il lavoro sarà molto impegnativo, ma sono determinata a fare del mio meglio per portare avanti al meglio il compito assegnatomi. Davanti a noi abbiamo le elezioni Europee. Dobbiamo cominciare sin da subito con un nuovo tesseramento. Montecorvino Rovella merita una nuova classe politica fatta di giovani , di entusiasmo, di serietà. Saremo a disposizioni di tutti coloro che credono nel percorso intrapreso da Fratelli d"Italia. Spero che questa nomina possa essere l’inizio di una proficua collaborazione. Ancora una volta, grazie per questa opportunità.”