Pagani: acquisite toponomastica e liste anagrafiche dell’ex zona contesa Si apre una nuova fase per gli abitanti delle strade interessate

Con le delibere n. 18 del 16/02 e n. 19 del 21/02 di Giunta Comunale dell’amministrazione De Prisco, si è concluso il passaggio formale della toponomastica e delle liste anagrafiche ed elettorali dell’ex zona contesa tra i Comuni di Pagani e Sant’Egidio del Monte Albino.

A darne notizia è il sindaco Raffaele Maria De Prisco che continua: "Dunque si apre una nuova fase per gli abitanti delle strade interessate, divenuti ora ufficialmente cittadini paganesi. Nel giro di qualche settimana gli uffici completeranno le pratiche per assicurare tutti i servizi ai 1066 cittadini.

Nei prossimi giorni sarà predisposta la nuova segnaletica toponomastica, che in gran parte conferma la nomenclatura stradale già in essere del Comune di Sant’Egidio. Sarà inoltre istituita una sezione elettorale per i nuovi concittadini.

Un lavoro complesso, per la cui risoluzione ringraziamo l’amministrazione di Sant’Egidio del Monte Albino, i tecnici dei due Comuni e i rispettivi Segretari Generali, che arriva a definizione dopo mesi di incontri tra i due enti, supervisionati dalla Prefettura, in particolare dal viceprefetto Amantea, che ringraziamo per la mediazione dei tavoli di trattativa.

È stato già dato indirizzo ai funzionari di Comune di Pagani la predisposizione del Servizio di Pubblica Illuminazione e servizio di Igiene Urbana dopo gli adempimenti propedeutici e di raccordo tra i due Enti.

Restano, ovviamente, al centro di trattativa tutte le altre materie di discussione per il passaggio di competenza come tributi, urbanizzazione, questioni economiche, che sicuramente troveranno soluzione nei prossimi mesi".