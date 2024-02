Battipaglia, new entry in giunta: Ferrante assessore con Francese Il professionista salernitano individuato dalla lista "Avanti"

L'ingegnere Marcello Mario Ferrante entra nella giunta di Battipaglia. Il gruppo "Avanti Battipaglia" ha indicato il professionista salernitano - deluchiano di ferro - quale proprio rappresentante nell'esecutivo che sostiene la sindaca Cecilia Francese.

Ferrante è portatore di "quelle capacità tecniche e professionali che allo stato attuale non erano presenti nella giunta della maggioranza cui fanno parte - si legge in una nota di palazzo di città, finalizzata anche a sgombrare il campo dalle polemiche -. Il considerevole curriculum del predetto professionista, comprovato esperto in diversi settori quali ad esempio la mobilità urbana e più in generale della gestione del territorio, ci ha convinto sulla bontà della scelta che sin da subito è risultata coerente rispetto all'impegno politico della lista "Avanti Battipaglia". Infine rinviamo al mittente tutti i tentativi di minimizzare la qualità del professionista individuato rispetto ad infondate motivazioni politiche ovvero di legami familiari che allo stato attuale hanno come unico scopo quello di agitare il clima politico cittadino", conclude la nota del Comune di Battipaglia.