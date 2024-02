Riapertura del Pronto Soccorso a Scafati: sindaco al Ministero della Sanità "Invitato a relazionare sulla questione"

Mercoledì 28 febbraio il Sindaco Pasquale Aliberti sarà ricevuto presso il Ministero della Sanità per relazionare in merito alla richiesta di riapertura del pronto soccorso base dell’ospedale “Mauro Scarlato” di Scafati e di ripristino di un’adeguata rete dell’emergenza/urgenza sul territorio, condizione necessaria per tutelare la pubblica incolumità, nel pieno rispetto dell’art. 32 della Costituzione.



“Dopo il mio appello al Congresso nazionale di Forza Italia – ha dichiarato il Sindaco Aliberti - sono stato invitato al Ministero della Sanità per relazionare sulla questione dell’ospedale di Scafati e sulla situazione disastrosa della sanità in Campania. Mercoledì prossimo a Roma andremo a rappresentare, nell’interesse dei cittadini scafatesi e della nostra regione, le difficoltà e le paure per una sanità devastata, andremo a ribadire la necessità di ripristinare l'emergenza nel nostro territorio. Questo, senza barriere ideologiche ma con l'impegno e la

responsabilità che sentiamo nei confronti di chi ci ha espresso la propria fiducia con il voto e anche di chi non è dalla nostra parte...perché la salute è un bene che deve essere garantito dalla Costituzione, la salute è un diritto di tutti”.