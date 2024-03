Amianto, catrame e rifiuti speciali a poca distanza dal fiume: la segnalazione Durante l'attività di monitoraggio ambientale da parte della Guardia Agroforestale e Provita

Ieri gli operatori della Guardia Agroforestale Italiana, durante un monitoraggio ambientale diretti dalla responsabile locale Alessandra Rufranno in collaborazione con le guardie della Provita diretti dal comandante Carmine Gentile, hanno rilevato e denunciato la presenza di un cumulo di rifiuti.

In particolare, nel territorio di Silla di Sassano - nei pressi del Ponte 41, a poca distanza dal fiume - sono stati individuati una vasca di eternit, fogli di catrame, plastica e mucchi di rotoli di alluminio, nonché passaruota di camion.

Riscontrata anche il non corretto deflusso delle acque nei terreni: gli operatori hanno richiesto al sindaco di emettere un'ordinanza in danno in base all art.3 del D.lgs 152/2006, laddove si debba procedere nei confronti di privati.