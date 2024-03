Noi Moderati si riorganizza: Sansone responsabile dell'Agro, Auriemma a Scafati Prosegue il percorso di riorganizzazione politica voluto da Pino Bicchielli

Importante riorganizzazione nell’Agro Nocerino Sarnese per Noi Moderati. Il coordinatore di Scafati, Filippo Sansone è stato nominato responsabile territoriale di tutta l’area dell’Agro mentre Amedeo Auriemma è il nuovo coordinatore cittadino. «Un incarico che mi onora, voglio esprimere i miei sinceri ringraziamenti a chi ha scelto di riporre fiducia in me, il responsabile territoriale Filippo Sansone, il coordinatore provinciale Luigi Cerruti e il nostro deputato, l’onorevole Pino Bicchielli che proprio di recente ha fatto visita alla tenenza dei Carabinieri di Scafati. Un segnale importante per il territorio che sa, oggi, di poter contare sulla politica del fare, degli atti concreti. Con orgoglio porterò avanti questo incarico, impegnandomi da subito in una concreta azione politica sul territorio - dice Auriemma -. Intraprendo questo percorso con solerzia, animato da dedizione, onestà ed entusiasmo volti al raggiungimento degli obiettivi prefissati e nel rispetto delle persone che mi affiancheranno lungo il percorso. Auspico e miro ad ottenere traguardi importanti per il territorio di Scafati».

A Sansone, dunque, l’incarico di responsabile territoriale di tutta l’area dell’agro nocerino: «Ringrazio l’onorevole Pino Bicchielli ed il segretario provinciale Cerruti per il nuovo incarico e per tutti gli attestati di stima che ho ricevuto, spronandomi a fare sempre meglio all’interno del partito. Noi Moderati nel Salernitano sta crescendo e si sta radicando nei 158 comuni della provincia. La responsabilità territoriale dell’Agro è un passo importante per la mia crescita politica, parliamo di un territorio in continua evoluzione politica e di un territorio che al nostro partito sta portando già ottimi risultati, ma tutto ciò non mi farà distrarre mai dalla mia Scafati che adesso è nelle ottime mani di Amedeo Auriemma che mi ha sostituito alla guida del coordinamento cittadino - dice Sansone -. Sono a disposizione di tutti gli amici che vogliono avere un confronto sui temi importanti dell'agro e a disposizione di tutti i comuni in cui il nostro partito è presente, pronti a raggiungere ciascun territorio».