Ricordo del Gruppo Radici di Bracigliano per le vittime del Covid Il 18 marzo è la giornata nazionale in memoria delle persone decedute per il virus

Il 18 marzo di si celebra la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus per rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa della pandemia da Covid-19. La giornata è stata istituita con la legge n. 35 del 2021. La data è stata scelta perché il 18 marzo 2020 fu il giorno in cui si registrò il maggior numero di decessi per Coronavirus a livello nazionale.

Il Gruppo “Radici” di Bracigliano intende esprimere il proprio pensiero nei confronti di tutte le vittime da Covid-19 e dei loro familiari, che sono stati costretti a subire il lutto per la perdita di un loro caro a causa della pandemia.

“Purtroppo – dichiarano i Consiglieri del Gruppo “Radici” di Bracigliano – questa data segna una pagina buia per la nostra Nazione. Il 2020 è stato un anno che ha segnato una sorta di spartiacque tra un prima e un dopo. Il Comune di Bracigliano, guidato dall’allora Sindaco Antonio Rescigno (oggi componente del Gruppo “Radici”) come tutti i Comuni italiani ha dovuto far fronte ai forti disagi causati dalla pandemia, che si sono riversati come un macigno sull’intera popolazione”.

“Anche Bracigliano – ricordano i Consiglieri di “Radici” – ha pianto numerose vittime a causa del Covid. Oggi, le bandiere a mezz’asta esposte da tutti i pubblici uffici ci ricordano quei tragici momenti, col pensiero rivolto a chi, purtroppo, non ce l’ha fatta e ai tanti familiari costretti a non poter rivolgere nemmeno un estremo saluto ai propri cari. Così come è giusto e doveroso ricordare il coraggio di tanti medici ed operatori sanitari che sono stati in corsia nei momenti più difficili a gestire casi molto complicati. Un grazie, poi, va rivolto al mondo della scienza, che è riuscito a consegnarci in tempi record un vaccino per contrastare questo nemico silenzioso e consentire all’umanità di tornare a respirare una libertà che sembrava ormai perduta”.

Il Gruppo “Radici” si unisce a tutte le manifestazioni pubbliche in ricordo di questa giornata che fa parte di una memoria collettiva viva e segnata da una commozione profonda e radicata.