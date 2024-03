SS18VAR "Cilentana": viadotto Acquarulo riaperto entro Pasqua Ferrante (MIT): risposta concreta ai cattivi presagi delle opposizioni

“Come avevamo assicurato, entro venerdì 29 marzo sarà ripristinata la circolazione lungo il viadotto ‘Acquarulo’ della SS18VAR “Cilentana”. In questo modo garantiremo la piena funzionalità di quel tratto stradale alla vigilia di un periodo dell’anno importante per tantissimi cittadini, come quello delle festività pasquali. Malgrado i cattivi presagi di cui le opposizioni si sono fatte portatrici sin dal primo momento della sua chiusura, in tempi quasi record - nonostante la complessità tecnica delle lavorazioni eseguite e il cattivo tempo che ha imperversato negli ultimi giorni – viene restituita alla comunità un’arteria viaria nevralgica ed imprescindibile".

Lo dichiara il deputato e Sottosegretario al MIT, On. Tullio Ferrante, che continua: “Con Anas il dialogo è stato continuo, ed ho seguito in stretto contatto con l’Ing. Nicola Montesano-Responsabile ANAS Campania, ogni fase di avanzamento dei lavori di ripristino della funzionalità del viadotto, finalmente prossimo al ritorno alla normalità. Abbiamo previsto anche l’installazione di un sistema di monitoraggio permanente per prevenire ogni eventuale futura criticità. Sarò presente alla riapertura dell’opera, per chiudere idealmente un cerchio che testimonia l’efficienza e la professionalità delle strutture deputate a gestire la sicurezza e la funzionalità della nostra rete viaria”.