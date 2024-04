Castel San Giorgio: nuovo tratto viario tra via Luigi Guerrasio a via Pentagna Il sindaco Lanzara: "Una nuova arteria fondamentale"

"Una nuova arteria stradale strategica e fondamentale, ribattezzata "Pecos- Cpc" dai nomi dei due poli conservieri che congiungerà con il suo tracciato", ha dichiarato il primo cittadino di Castel San Giorgio Paola Lanzara che continua: "La nuova strada, completamento della via di Esodo "Siano - A30", opera finanziata dalla Provincia di Salerno per circa 3 milioni di euro, fondi a valere sulle risorse FSC 2000-2006, si inboccherà all'altezza della ex Pecos, a confine tra Roccapiemonte, Mercato San Severino e Castel San Giorgio e arriverà fino alle spalle della ex Cpc, e viceversa, correndo parallelamente al tratto ferroviario, proprio dal ponte della stazione di Castel San Giorgio.

Dopo anni di attesa siamo riusciti a portare a compimento un'opera di grande importanza, destinata a migliorare la viabilità cittadina, sollevandola dal carico dei mezzi pesanti. Grazie alla tenacia ed all'impegno del consigliere Giuseppe Alfano e di tutta l'amministrazione comunale che mi onoro di guidare,-ha affermato ancora il primo cittadino - siamo riusciti ad ottenere questo importante risultato.

Un ringraziamento va al presidente della Provincia Franco Alfieri che giovedì prossimo 11 aprile sarà a Castel San Giorgio per il taglio del nastro della costruenda bretella.

Una volta completata, la strada consentirà ai mezzi pesanti ma anche a tutta la circolazione stradale diretta all’autostrada e non solo, proveniente anche dai comuni limitrofi, di baipassare le frazioni basse di Castel San Giorgio, in particolare Fimiani e Lanzara, liberandole così da traffico e inquinamento. Un’opera strategica, particolarmente attesa, che rappresenta il giusto coronamento del grande lavoro che quotidianamente viene svolto per il nostro territorio" - ha concluso il sindaco di Castel San Giorgio.