Pagani, un ecografo per il polo oncologico dall'associazione "Carletto nel Cuore E' nata in memoria del bimbo di 5 anni morto per un tumore al tronco cerebrale

Nel giorno inaugurale del Polo Oncologico di Pagani, una luce di speranza brilla ancora più intensamente con la generosa donazione, da parte dell’Associazione Carletto nel Cuore, di un ecografo portatile al reparto di oncologia locale. Questo gesto di straordinaria generosità arricchisce il reparto e offre nuove possibilità di diagnosi e trattamento per i pazienti che affrontano la battaglia contro il cancro.

Il 26 marzo dello scorso anno, presso l’Auditorium Teatro S. Alfonso Maria De' Liguori di Pagani (SA), l’Associazione Carletto nel Cuore realizzò l’evento di beneficenza “MEMORIAL Carlo Coda” a ricordo del piccolo Carletto volato in cielo a soli 5 anni per un tumore al tronco cerebrale.

La raccolta fondi superò ogni aspettativa e i proventi raggiunsero la somma di euro 16.170,00 ripartiti in euro 10.000,00 per il reparto di oncologia ed euro 6.170,00 per il reparto di ematologia dell’Ospedale Andrea Tortora di Pagani. Oggi, a distanza di un anno, nel giorno dell’apertura del polo oncologico di Pagani, con i fondi destinati al suddetto reparto, l’Associazione Carletto nel cuore dona un importante strumento per agevolare i pazienti in cura presso la struttura: un ecografo portatile con sonda.

L'ecografo portatile rappresenta un passo avanti significativo nel supporto alla cura dei pazienti oncologici. La sua portabilità consentirà al team medico di condurre esami diagnostici direttamente al capezzale del paziente, riducendo i tempi di attesa e permettendo un'azione immediata sulla base delle necessità individuate.

La cerimonia di consegna dell'ecografo portatile si è svolta durante le celebrazioni per l'apertura ufficiale del Polo Oncologico di Pagani, un evento che ha riunito professionisti medici, autorità, tra cui il Governatore della Regione Vincenzo De Luca e il Presidente della Provincia Franco Alfieri, e membri della comunità. Questa occasione non solo segna un nuovo capitolo nella lotta contro il cancro nella regione, ma sottolinea anche l'importanza della solidarietà e della collaborazione nel perseguire l'eccellenza nella cura del paziente.

Alla cerimonia di apertura del reparto e di donazione del prezioso strumento di ecografia erano presenti i genitori di Carletto, Carmine Coda e Maria Teresa De Stefano, i quali commossi hanno dichiarato: “Siamo felici di poter donare questo macchinario a supporto di persone affette da patologie gravi come quella del nostro adorato Carletto. La nostra associazione continuerà a promuovere iniziative sociali per raccogliere fondi da destinare alle persone più deboli, bisognose o malate”.

Il Prof. Giuseppe Di Lorenzo, Dirigente Unità Operativa Complessa di Oncologia dell'Ospedale Andrea Tortora di Pagani, ha accolto con gratitudine questa donazione, sottolineando l'impatto positivo che avrà sulla qualità della cura offerta ai pazienti. "L'ecografo portatile donato al reparto di Oncologia rappresenta una risorsa tecnologica di grande valore. L’impiego di questo apparecchio nelle nostre mani esperte permetterà di rendere più sicure alcune procedure invasive (come ad esempio la paracentesi), oltre che di diagnosticare un gran numero di complicazioni di tipo internistico (edema polmonare, idronefrosi, etc.) direttamente al letto del paziente".

Con un ecografo portatile ora a disposizione, il reparto di oncologia di Pagani è meglio attrezzato per affrontare sfide future e continuare a offrire cure di altissimo livello a coloro che ne hanno più bisogno.

Entro l’anno l’Associazione Carletto nel Cuore auspica di riuscire a donare un macchinario altrettanto utile al reparto di ematologia del presidio ospedaliero di Pagani per ultimare l’opera iniziata nel 2023 e intraprendere nuovi progetti di beneficenza per aiutare le persone in difficoltà.