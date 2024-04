Infermiere aggredito all'ospedale di Battipaglia, Nm: "Situazione insostenibile" Indetto un tavolo tecnico

“Ennesima aggressione ai danni di un infermiere, la situazione è diventata ormai insostenibile e per il personale medico e infermieristico il luogo di lavoro è ormai diventato un incubo”. La denuncia arriva da Enrico Tucci, coordinatore cittadino Noi Moderati Battipaglia che, a nome del partito, esprime solidarietà al personale impegnato in pronto soccorso e alla vittima di quanto accaduto all’ospedale di Battipaglia. Una situazione che non riguarda solo la provincia di Salerno ma la Campania in generale e il nostro Paese. “Una problematica seria da affrontare nelle sedi competenti. In termini di sanità siamo ultimi su ogni fronte, dalle liste d’attesa all’assunzione di nuovo personale e nel frattempo medici ed infermieri subiscono aggressioni ormai quotidiane”, ha dichiarato Mario Garzia, responsabile provinciale dipartimento sanità. Ad accendere i riflettori sulle falle nel sistema di emergenza/urgenza del 118 il responsabile sanità per la città di Scafati Amedeo Auriemma: “un settore che vivo ormai da anni, le criticità sono tante, le soluzioni ci sono ma a quanto pare nessuno vuole metterle in atto. Un sistema che inizia a scricchiolare sotto il peso dell’ irresponsabilità dei vertici. Non si può più restare a guardare, è il momento di intervenire”. Per queste motivazioni Noi Moderati ha già indetto un primo tavolo tecnico per affrontare le varie problematiche con il pieno sostegno del dottor Martino Carmine, responsabile regionale sanità per Noi Moderati.