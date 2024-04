A Castel San Giorgio riparte "Nel bel mese di Maggio" Rassegna di Arte, Cultura e Natura che avrà come cornice villa Calvanese

A Castel San Giorgio riparte “Nel bel mese di Maggio”, rassegna di Arte, Cultura e Natura che avrà come cornice villa Calvanese.

Al via domani alle 17.00 la seconda edizione della manifestazione artistico-culturale che vedrà fiorire la villa vanvitelliana di Castel San Giorgio in un caleidoscopio di eventi, un itinerario tra arte, natura e cultura.

Una rassegna multidisciplinare che spazierà dal teatro alla musica, dalla letteratura alla pittura, dalla danza alla moda, passando per incontri con gli autori, vernissage ed estemporanee.

« “Nel bel mese di Maggio” è un Festival di incontri che riesce a mettere insieme con grande entusiasmo, creando una sinergia straordinaria, appassionati di Arte provenienti da tutto il mondo-afferma il sindaco Paola Lanzara -.

Un grazie all'associazione Thule non solo doposcuola e alla sua Presidente Tatiana Sorino Alfano e alla prof. ssa Concetta Caputo, infaticabile demiurgo culturale ed artistico, per aver messo su un evento che dà lustro al nostro territorio.

Mercoledì 1° Maggio alle ore 17.00, per il taglio del nastro,saremo lieti di accogliere Raffaella d'Errico, Console onorario in Svizzera per la Campania e Stefano Ducceschi, Console Onorario della Repubblica Federale di Germania,oltre a tanti autorevoli esponenti del mondo delle Arti.

Con l'assessore alla Cultura Antonia Alfano abbiamo spalancato le porte di Villa Calvanese e accompagnato l'associazione nel suo progetto educativo di valorizzazione del nostro patrimonio artistico, culturale e paesaggistico.

“Nel bel mese di Maggio”-continua il primo cittadino di Castel San Giorgio - rappresenta inoltre un progetto educativo volto a promuovere, attraverso l'arte, la bellezza in ogni sua forma e che, attraverso i suoi molteplici linguaggi, vuole parlare veramente a tutti.

La partecipazione agli eventi sarà gratuita.

La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 21.

Sarà un gran bel mese di maggio per Castel San Giorgio» - ha concluso Paola Lanzara.