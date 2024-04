Mostre ed eventi: parte il Maggio dei Monumenti - Angri Città d'Arte "Un’occasione unica per visitare un posto che ha fatto la storia della città"

Al via "Maggio dei Monumenti - Angri Città d'Arte". Mostre, presentazioni di libri e spettacoli culturali sono al centro del variegato programma presentato nell’ambito della rassegna “Maggio dei monumenti” che accompagnerà la comunità doriana per diverse settimane. L’arte che si intreccia con la cultura e gli spettacoli si pone il chiaro obiettivo di valorizzare luoghi e persone del territorio con l’ambizione di calamitare l’attenzione di appassionati pronti a vivere momenti di condivisione attraverso proposte culturali di valore eccelso.



Nel programma stilato dal Comune di Angri e CM Advisor, trovano spazio scrittori locali e artisti del panorama nazionale che si alterneranno a spettacoli rappresentati da gruppi e associazioni locali. La rassegna si articolerà lungo il territorio cittadino per tutto il mese di Maggio. UN calendari ocon tanti eventi con rassegne di Cori, orchestre delle scuole, convegni e tanti ospiti locali e nazionali. Musica, arte e cultura che si intreccia con momenti di comicità proprio venerdì 17 maggio presso la Pinacoteca del Palazzo Doria è prevista la presentazione del libro di Ciro Giustiniani.

Non mancheranno momenti di elevato confronto orientati a valorizzare il patrimonio artistico, storico e culturale della città doriana con convegni che vedranno la partecipazione di relatori di fama nazionale.



"Quella de il Maggio dei Monumenti” è un’occasione unica per visitare un posto che ha fatto, ed ancora oggi fa, la storia della Città di Angri. Queste giornate serviranno per mettere in mostra la città, per poter valorizzare e raccontare, il nostro patrimonio culturale - dichiara Mariagiovanna Falcone assessore alla Cultura del Comne di Angri - Desidero inoltre ringraziare la CM Advisor per la massima disponibilità e collaborazione".