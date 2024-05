Atrani: pubblicato il bando per l'assegnazione dei posti barca Il 18 maggio scadono i termini di partecipazione

Scadono alle ore 12 del prossimo 18 maggio i termini di partecipazione al bando per l’assegnazione di 22 gavitelli nello specchio acqueo antistante l’arenile di ponente, in concessione dal 1 giugno al 30 settembre.

Diverse, quest’anno, le categorie di coloro che potranno presentare domanda:

Tipologia 1: persone fisiche residenti nel Comune di Atrani che hanno i seguenti requisiti:

A. Residenza anagrafica alla data del 01.01.2024 nel Comune di Atrani ed effettiva abituale dimora nel territorio del Comune di Atrani. Ai fini della verifica dell’effettiva abituale dimora si terrà conto di diversi elementi.

B. Residenza anagrafica ed effettiva abituale dimora in un immobile per uso abitazione;

C. Siano stati assegnatari di gavitelli almeno una volta nei due anni precedenti (2022- 2023) al bando di assegnazione.

Tipologia 2: persone fisiche residenti nel Comune di Atrani e che hanno i seguenti requisiti:

A. Residenza anagrafica alla data del 01.01.2024 nel Comune di Atrani ed effettiva abituale dimora nel territorio del Comune di Atrani. Ai fini della verifica dell’effettiva abituale dimora si terrà conto di diversi elementi.

B. Residenza anagrafica ed effettiva abituale dimora in un immobile per uso abitazione;

Tipologia 3: persone fisiche: a. con residenza anagrafica nel Comune di Atrani alla data del 01.01.2024 e proprietarie di abitazione ubicata nel territorio di Atrani o intestatarie di un contratto di locazione/comodato d’uso gratuito per uso abitativo regolarmente registrato, ma sprovviste dell’effettiva dimora abituale sul territorio comunale (così come stabilita nei criteri previsti nella categoria “Tipologia 1” alla lett. A); b. che sono in regola con il pagamento dei tributi locali e non hanno obbligazioni pecuniarie non assolte nei confronti del Comune di Atrani (a titolo di esempio locazioni, fitti, cartelle esattoriali o/o sanzioni pecuniarie definite e non più ricorribili).

Tipologia 4: persone fisiche: a. che non hanno residenza anagrafica nel Comune di Atrani e siano proprietarie di abitazione ubicata nel territorio di Atrani o intestatarie di un contratto di locazione/comodato d’uso gratuito per uso abitativo regolarmente registrato; b. che sono in regola con il pagamento dei tributi locali e non hanno obbligazioni pecuniarie non assolte nei confronti del Comune di Atrani (a titolo di esempio locazioni, fitti, cartelle esattoriali o/o sanzioni pecuniarie definite e non più ricorribili).

Tipologia 5: persone fisiche e persone giuridiche che abbiano la sede legale ed operativa nel Comune di Atrani da almeno 3 anni e che sono in regola con il pagamento dei tributi locali e non hanno obbligazioni pecuniarie non assolte nei confronti del Comune di Atrani (a titolo di esempio locazioni, fitti, cartelle esattoriali o/o sanzioni pecuniarie definite e non più ricorribili).

Qualora le domande valide risulteranno superiori ai posti disponibili si procederà per sorteggio.

Il canone stagionale previsto è di 500 euro per le prime tre categorie, 900 per la quarta e 1300 per la quinta. Ricordiamo inoltre che non è possibile partecipare contemporaneamente all’istanza per gavitelli e tiro a secco. Da quest’anno, inoltre, il controllo del campo boe e del corretto utilizzo dei gavitelli assegnati sarà effettuato anche mediante un sistema di videosorveglianza.

L’istanza dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica al link indicato sulla home page del sito istituzionale dell’ente, dove è possibile anche scaricare il bando completo, visionare la casistica relativa alle singole tipologie e la documentazione da produrre.

https://comune.atrani.sa.it/servizi/servizio-dettaglio/2691340