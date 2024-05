Roccapiemonte: 50enne aggredito in strada, indagano i carabinieri L'uomo era in compagnia dell'anziano padre

Proseguono le indagini dei carabinieri di Castel San Giorgio su un'aggressione messa segno a Roccapiemonte, vittima un 50enne che è stato picchiato in viale dell'Immacolata, in pieno giorno. Si trovava in strada con l'anziano padre, nei pressi di una zona commerciale. Da una prima ricostruzione della vicenda pare che l'aggressor, che sarebbe noto alle forze dell'ordine e ai servizi sociali, abbia iniziato prima a insultare il 50enne, per poi passare dalle parole a calci e pugni.