Sostenibilità e accoglienza turista, blue economy protagonista a Camerota Il 25 maggio il confronto con gli esperti del settore

All'interno della meravigliosa cornice del porto di Marina di Camerota, il 25 maggio sarà ospitato il convegno firmato "Blue Marina Awards" per parlare di sostenibilità e accoglienza turistica nella blue economy.

L’economia del Mare italiana vale 161 miliardi di euro (fonte XII Rapporto nazionale sull’economia del mare) e oggi il nostro Paese, grazie anche alla definizione del primo Piano Triennale del mare, ha messo al centro dell’interesse nazionale l’Economia del Mare, riconoscendone le straordinarie opportunità di sviluppo dei settori che la compongono.

L’appuntamento del 25 maggio dik Marina di Camerota porterà i riflettori su alcuni dei temi importanti che ruotano attorno ai temi della sostenibilità e del turismo nelle strutture portuali turistiche nautiche. Si parlerà di strategie per valorizzare il settore dei porti turistici, facendo in modo che possano essere supportati verso la crescita e lo sviluppo, affinchè si possano massimizzare le potenzialità di queste strutture e favorire il ruolo dei porti e approdi turistici come porte di accesso al turismo esperienziale e come volano per la valorizzazione dei territori.

L'importanza strategica che i porti turistici e gli approdi assumono nell'economia del futuro è indiscutibile e vincolata al raggiungimento di elevati standard di sostenibilità energetica, di sostenibilità ambientale, di sicurezza, di innovazione e di accoglienza turistica. In questo modo le strutture portuali ricettive potranno essere catalizzatori per nuove prospettive di business, turismo e cultura, configurandosi come settore chiave per la crescita economica italiana, attrattore di flussi turistici e generatore di benessere.

Il 25 maggio si parlerà di come i porti turistici possano essere veri poli di aggregazione, scambio e incontro, integrati con le risorse ambientali, culturali, sociali e storiche del territorio circostante, diventando così elementi fondamentali nello sviluppo turistico locale. L’iniziativa dei Blue Marina Awards rappresenta un modello efficace per valorizzare il settore dei porti turistici, mettendone in risalto l'importanza strategica nell'economia blu.

Durante l’appuntamento di Camerota saranno portati i riflettori su pratiche sostenibili e strategie volte a migliorare l’auto efficientamento energetico, la qualità e preservazione dell’ambiente marino, la valorizzazione del territorio e l’ accoglienza turistica per proiettare i porti e approdi turistici in una nuova era, che gli permetta di crescere, aumentare il business, intercettare e riuscire a soddisfare nuovi bisogni e flussi di turismo.

Programma:

Ore 17.30 Apertura dei lavori

Benvenuto del Direttore del Porto Turistico Marina di Camerota, Gerardo Principe

Mario Salvatore Scarpitta, Sindaco di Camerota

Giuseppe Cuccurullo, Presidente Parco Nazionale del Cilento

Teresa Esposito, Assessorato al Porto

Samanta Losito, Comandante Capitaneria di Porto

Eugenio Michelino, Vice Presidente ASSONAT-Confcommercio

Francesco Lo Schiavo, Presidente FIV Quinta Zona

Luisa del Sorbo, Presidente Assodiporto

Il ruolo dei Blue Marina Awards a supporto del settore dei porti e approdi turistici

Walter Vassallo, Fondatore dei Blue Marina Awards e Delegato Comitato Esecutivo Marina da Diporto dell’Osservatorio Nazionale Tutela del Mare (ONTM)

Talk su sostenibilità: Energia e Ambiente:

Giovanni Ferro, Amministratore Unico, Helios spa. Decarbonizzazione nella portualità

Domenico D’Alelio, Stazione zoologica A.Dhorn Napoli. La preservazione dell’ambiente marino

Fabio Barbieri, Speleologo marino. Effetto della Poseidonia Oceanica sull’abbattimento della CO2

Pietro Giannetti, Marina Porto di Sapri. Costruire Marine ecosostenibili

Talk su accessibilità e ricettività turistica:

Gennaro Attanasio, Presidente circolo velico federale Cilento a vela. Eventi e sport nei marina: Il progetto della federazione italiana vela “VelaScuola” volano per la crescita del turismo scolastico, avvicinare la scuola alla blue economy.

Marco Rossato, Presidente de I Timonieri Sbandati e Consulente Esclusivo Madeit4A. Navigare oltre i limiti

Sergio Giolitti, Amministratore Delegato, e-Now. Ricariche elettriche per bici in marina, il futuro del turismo esperienziale

Saverio Biscaldi, Fondatore, FMS Studio Legale e Tributario. Turismo enogastronomico. Marina come volano per la scoperta del territorio

Coldiretti: Maria Antonietta Mazzeo, Presidente sezione Coldiretti Camerota. Il territorio, fonte di ricchezza e di ricerca nel turismo esperienziale

Presenta: Samantha Curcio

Ore 19.30 Networking e cocktail reception con degustazione di prodotti enogastronomici di eccellenza