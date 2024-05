Svolta per le zone rurali: in funzione la nuova rete di pubblica illuminazione La sindaca Francese: investiamo in sicurezza, traguardo fondamentale

Nuova rete della pubblica illuminazione sulle strade provinciali SP 135 (Via Spineta sino all’incrocio con SP 8), SP 312 (dalla rotatoria SS18 sino a Santa Lucia), SP 175 (litoranea) e sulle strade rurali Via Tufariello e Via Tempa delle Craste.

"Con l’accensione degli impianti, presidiata per la benedizione augurale da don Ezio Miceli, è stato segnato un altro passo importante per la nostra città, grazie al lavoro di tutte le componenti dell’amministrazione cittadina, a partire dal consiglio comunale, più volte chiamato a deliberare sull’argomento, passando per la giunta e finendo con gli uffici dell’Ente, che sono stati tutti coinvolti nell’attuazione di questo importante investimento a valere sui fondi comunitari", si legge nella nota di palazzo di città.

"Il risultato è stato raggiunto soprattutto grazie all’intensa e proficua collaborazione istituzionale attivata sia con la Regione Campania (che ha finanziato gli interventi) che con la Provincia di Salerno (che ha autorizzato gli interventi quale Ente proprietario delle strade) - spiega la sindaca Cecilia Francese -. E’ un traguardo importante che segna una svolta definitiva sotto il profilo della maggiore sicurezza degli automobilisti, ma soprattutto della tutela dei tanti cittadini che percorrono queste strade a piedi e/o in bici. Non è un punto di arrivo, né in termini di efficientamento energetico, né tantomeno in termini di impiantistica per la pubblica illuminazione: l’amministrazione continua a programmare investimenti su questi due direttrici. In particolare sulla pubblica illuminazione siamo intenzionati, entro il 2025, a completare la illuminazione delle zone rurali e a potenziare la rete cittadina, risolvendo alcune criticità puntuali emerse a valle dei lavori", conclude Francese.