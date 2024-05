La Gori continua ad investire: aperto un punto di contatto a Roccapiemonte Gli uffici saranno a disposizione degli utenti: un altro passo per la gestione sul territorio

Supportare i cittadini rispetto alle nuove esigenze relative alla gestione delle pratiche del servizio idrico integrato. È questa la funzione del Punto di Contatto Gori allestito nel comune di Roccapiemonte, presso l’ex comando di Polizia Municipale situato in via della Pace n.2, in località Casali-San Potito. Gli uffici sono attivi a partire dal 23 maggio e rispetteranno i seguenti orari: martedì dalle 9:00 alle 12:00 e giovedì dalle 14:00 alle 16:00. Lo sportello è stato inaugurato questa mattina alla presenza del Sindaco, Carmine Pagano, del Presidente di Gori, Sabino De Blasi, dell’Amministratore Delegato di Gori, Vittorio Cuciniello, e del Presidente dell’Ente Idrico Campano, Luca Mascolo.

Si tratta del primo passo che avvia la gestione di Gori anche sul territorio comunale rocchese e che è finalizzato a garantire alla comunità tutta l’assistenza necessaria: un luogo di ascolto diretto del territorio, funzionale ad incontrare i cittadini e guidarli nella gestione delle nuove e diverse esigenze che potranno emergere nel corso del tempo. A partire dal primo giugno, infatti, il Servizio Idrico Integrato nel comune di Roccapiemonte è stato trasferito dall’Ente Idrico Campano al soggetto gestore Gori SpA: la società che gestisce i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione in 75 comuni dell’Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano.

Intanto, Gori ha iniziato a lavorare sul territorio comunale anche con azioni volte alla riduzione delle perdite, che consentono il superamento dei fenomeni di carenza idrica che si verificavano soprattutto nel periodo estivo, rispondendo alle sfide legate alla siccità e alla tutela della risorsa.

In ottica di assistenza e informazione continua, sono numerosi i canali di contatto che Gori mette a disposizione dei suoi utenti: coloro che prediligono l’approccio digitale, possono prenotare una Videochiamata con un operatore attraverso il sito www.goriacqua.com, sulla pagina denominata “Chiedi a Gori”. Un ulteriore presidio fisico è rappresentato dallo sportello al pubblico di Nocera Inferiore, situato in via Napoli 55, e operativo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 16:30 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00.

Gori mette a disposizione degli utenti anche due canali di contatto telefonici: il Numero Verde Commerciale 800 900 161 da rete fissa / 081 020 66 22 da rete mobile, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00 e il Numero di Pronto Intervento per la segnalazione dei guasti alla rete idrica e fognaria: 800 21 82 70, gratuito ed attivo H24.

Un’altra finestra utile sul mondo Gori è rappresentata dal sito www.goriacqua.com, su cui sono disponibili tutte le informazioni utili a conoscere meglio il servizio idrico integrato e su cui, nella pagina AVVISI ALL’UTENZA, sono presenti tutte le sospensioni programmate del servizio idrico, i guasti improvvisi e le comunicazioni agli utenti.