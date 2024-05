Celle di Bulgheria, lido gratis per i ragazzi del Comune Celle di Bulgheria, lido gratis per i ragazzi del Comune

Navetta e stabilimento balneare gratuito per i ragazzi di Celle di Bulgheria. È l’iniziativa “Un’estate d’…mare” promossa dal Comune di Celle di Bulgheria e dal Piano di Zona S9. Per tre settimane, dall’1 luglio al 23 luglio, tutti i ragazzi del Comune di età compresa tra gli 11 e i 17 anni, potranno recarsi al mare gratis utilizzando il servizio navetta Celle di Bulgheria-Poderia- Policastro Bussentino e usufruendo, sempre gratuitamente, di uno stabilimento balneare con spiaggia attrezzata situato sull’arenile di Policastro Bussentino. “Dopo l’esperienza positiva avviata negli anni scorsi – spiega il sindaco Gino Marotta – abbiamo voluto riproporre questa bella iniziativa riservata ai giovani del nostro Comune, sperando di favorire momenti di socialità e di spensieratezza. Il nostro Comune si riconferma un Comune a misura di ragazzi – continua Marotta – continueremo ad investire sulle nuove generazioni per creare un futuro migliore alla nostra comunità”. Per poter usufruire del servizio è necessario compilare il modulo di partecipazione scaricabile dal sito istituzionale dell’ente o reperibile presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune. La richiesta di partecipazione dovrà essere presentata entro le ore 13 del giorno 7 giugno 2024.