CittàLaboratorioGIovani: il nuovo progetto in favore dei Neet Un grande contenitore, che mette insieme formazione, orientamento e sviluppo di competenze

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente all’Anci, ha finanziato, per un importo di 120.00 euro, il progetto CittàLaboratorioGiovani, l’iniziativa destinata a 150 Neet del Comune di Pontecagnano Faiano.

Un grande contenitore, che mette insieme attività di formazione, orientamento e sviluppo di competenze e di talenti dedicate a donne ed uomini più vulnerabili e sfiduciati, che non hanno ancora trovato una propria collocazione nel mondo del lavoro e/o delle esperienze.

Intento principale dell’iniziativa è quello di incentivare, con strumenti idonei ed appositamente concepiti, il coinvolgimento delle persone nella vita politica, sociale ed economia del comprensorio.

Diverse le attività in programma, tra cui quelle legate alla corretta compilazione del curriculum vitae ed alla simulazione di colloqui di lavoro, con indicazioni, suggerimenti e consigli utili per sostenere con successo questo tipo di prova.

“Accolta la proposta progettuale di emersione e riattivazione dei NEET: un’opportunità importante, che ci porta nuovamente al fianco dei giovani in un percorso di supporto e guida verso l’autonomia. Sempre più ragazze e ragazzi vivono nell’incertezza e nella precarietà. Non ci stancheremo di offrire loro il sostegno di cui hanno diritto, in termini reali e morali. Con le nostre attività, aiuteremo le nuove generazioni a guardare al futuro da una nuova prospettiva: di fiducia e di coraggio”, ha commentato l’Assessore alle Politiche Giovanili Dario Vaccaro.

“A pochi giorni dall’inizio del progetto Literary & Social Hub, altro fiore all’occhiello di questa Amministrazione, i giovani tornano ad essere protagonisti di questa città con iniziative che li valorizzano e li indirizzano verso un futuro di attivismo, impegno, di crescita. Non posso che esprimere le mie congratulazioni all’Assessorato retto da Dario Vaccaro ed a tutto il gruppo di lavoro che, senza sosta e con grande spirito di dedizione, finalizza tempo e risorse per creare soluzioni all’avanguardia e di valore per la nostra comunità”, ha concluso il Sindaco Giuseppe Lanzara.