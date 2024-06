Agropoli, svolta per il commercio: ampliata l'area pedonale in Piazza V. Veneto Potrà essere concessa per una eventuale occupazione di suolo pubblico ai fini commerciali

La giunta Mutalipassi ha deliberato l’estensione della vigente area pedonale urbana di Piazza Vittorio Veneto ad Agropoli. Tale ampliamento riguarda la porzione di suolo della parte finale di Viale Europa, che non interessa la carreggiata stradale. L'area, opportunamente circoscritta con idonei sistemi di delimitazione stradale, potrà essere occupata nel pieno rispetto del regolamento per l’occupazione di suolo pubblico per ristoro all’aperto (dehors). E’ stato inoltre fornito atto di indirizzo affinché venga consentita l’occupazione del suolo pubblico da parte dei titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigiane di alimentari e struttura fissa autorizzata in possesso dei requisiti per la somministrazione, operanti su via Mazzini, via dei Mille e via Pisacane.

«L'Area pedonale urbana di Piazza Vittorio Veneto - dichiara il sindaco Roberto Mutalipassi - è stata ampliata in prosecuzione con una piccola porzione di suolo pubblico di Viale Europa, altezza canalizzazione. Questa sarà delimitata da dissuasori in ferro, posti a debita distanza dalla carreggiata stradale. L'area così delimitata e messa in sicurezza potrà essere concessa per una eventuale occupazione di suolo pubblico ai fini commerciali, laddove intervenga richiesta, sempre nel rispetto del regolamento vigente e del codice della strada. E’ stato deliberato anche atto di indirizzo per l'occupazione di suolo pubblico in via Mazzini, via dei Mille e via Pisacane».

«Creiamo nuove possibilità per gli esercenti, che non vengono lasciati soli e lo facciamo nel rispetto del regolamento e guardando alla sicurezza», è il commento dell’assessore al Commercio, Roberto Apicella.

Un provvedimento che vuole andare incontro al commercio in questo particolare momento di difficoltà. In alcune aree, in particolare, al fine di consentire di riattivare il sistema del commercio su strada, è necessario incrementare gli spazi a disposizione, anche pedonali, per permettere lo sviluppo all’esterno di attività commerciali e di somministrazione e adattare le infrastrutture, gli spazi urbani e i servizi aperti al pubblico, favorendo un uso diverso dello spazio pubblico.